Gesti autolesionistici, ritorsioni, aggressione e la distruzione di suppellettili di casa: sono le vessazione, secondo la Procura di Catania, a cui un 27enne avrebbe sottoposto i propri genitori per farsi consegnare 50 euro al giorno, soldi che gli servivano per comprare sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia da carabinieri del comando provinciale di Catania in esecuzione di un’ordinanza del Gip che ne ha disposto i domiciliari in una comunità di recupero.