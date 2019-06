Avrebbe più volte minacciato e aggredito, verbalmente e fisicamente la moglie, davanti ai loro due figli, uno dei quali minorenni. La donna ha sempre sopportato in silenzio l’atteggiamento del marito, ma quando questo ha mimato con la mano il segno dello sgozzamento mentre le diceva “lo sai com’è che ti finisce!”, temendo per la sua vita e quella dei suoi figli, l’ha denunciato ai carabinieri.

Militari dell’Arma del comando provinciale di Catania, intervenuti sul posto, hanno arrestato il 45enne per maltrattamenti in famiglia e l’hanno condotto in carcere. Dopo l’udienza di convalida il Gip ne ha disposto la liberazione, ma gli ha imposto “l’obbligo di non avvicinarsi assolutamente alla parte offesa”.