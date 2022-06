L’operazione sull’arteria ovest nel Catanese

Una grossa cisterna con sostanza altamente infiammabile si è sganciata da un mezzo pesante sulla tangenziale ovest di Catania. Tanta la paura per via del contenuto di questa cisterna che fortunatamente non si è ribaltata al momento del distacco dalla cabina. Al via le immediate operazioni di recupero e messa in sicurezza. Al lavoro i vigili del fuoco che stanno trattando il contenuto fatto di alcol benzilico.

La chiusura di un tratto autostradale

A rendersi necessaria la chiusura di un tratto della tangenziale attualmente dallo svincolo di San Giorgio fino a quello di Misterbianco, nella carreggiata Siracusa Messina. Si renderà necessario il travaso della sostanza e per questo motivo, nel momento in cui si effettueranno queste operazioni, verrà chiusa anche la carreggiata Sud Messina Siracusa. Sul posto stanno operando, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle fasi preliminari e durante il travaso della sostanza in altra autocisterna, i vigili del fuoco del distaccamento sud del comando provinciale di Catania.

Nessun ferito

Al momento non è stato segnalato nessun danno a persone o cose. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il rimorchio si sia sganciato dalla motrice mentre il mezzo era in movimento. Questo ha provocato un danneggiamento, seppur lieve, della cisterna che si è adagiata sull’asfalto incolonnandosi in avanti. Quindi, per ragioni di sicurezza, non è possibile il proseguimento della marcia e si tende necessario il travaso sul posto della sostanza in altra autocisterna. Il travaso è appena cominciato e le carreggiate sono entrambe chiuse.

Operazione travaso delicatissima

Da evidenziare che le operazioni di travaso di questa sostanza sono davvero delicatissime. Infatti l’alcol benzilico ha un punto di infiammabilità al di sotto dei -23° centigradi mentre oggi la temperatura esterna con cui stanno operando i vigili del fuoco va verso i 40°. Proprio per queste condizioni ambientali l’attività appare molto complessa.