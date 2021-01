Stamattina a Cammarata

Un uomo è stato estratto dalla sua auto in seguito a un incidente avvenuto a Cammarata, in provincia di Agrigento, all’altezza del bivio Tumarrano, dove un rimorchio si è sganciato da un tir finendo su due auto. Una delle due vetture è rimasta schiacciata dal rimorchio e l’uomo è rimasto a lungo nell’abitacolo prima di essere liberato. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta e sarebbe in gravissime condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il rimorchio si è sganciato dal tir finendo su due auto. Uno dei due mezzi è rimasto letteralmente schiacciato dal rimorchio. Si è tentato di estrarre l’automobilista rimasto incastrato dentro. Un altro paziente in codice rosso è stato già trasportato ad Agrigento. Sul posto l’elisoccorso del 118 di Caltanissetta, vigili del fuoco e carabinieri.

Tanti gli incidenti stradali avvenuti nei primi giorni del 2021. Il 10 gennaio un incidente stradale sull’autostrada Palermo Catania nei pressi dello svincolo di Caltanissetta in direzione del capoluogo siciliano. Quattro americani di cui due che lavorano nella base di Sigonella sono rimasti incastrati nell’auto che si è ribaltata.

Sono stati soccorsi e aiutati ad uscire dai lavoratori del caseificio Bompietro che si trovavano nella A19 per consegnare formaggi e latticini nel catanese. Per fortuna dei quattro passeggeri il furgone della ditta palermitana era provvisto di tutta la dotazione necessaria per soccorrere i feriti. Ghiaccio, disinfettanti e bende sono state fondamentali per dare assistenza agli automobilisti. Gli americani erano rimasti con bloccati dentro con le cinture indossate. Li hanno liberati i dipendenti del caseificio. Per tutti e quattro non è stato necessario il ricovero in ospedale