Mogol e Gianmarco Carroccia a Catania con lo spettacolo “Emozioni. La mia vita una canzone”. Si terrà giovedì 23 maggio, alle ore 17:00, presso la libreria Mondadori Book Store di via Etnea 135 a Catania la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Emozioni. La mia vita una canzone” con Giulio Rapetti Mogol e Gianmarco Carroccia , ex allievo del Centro europeo di Toscolano (CET) fondato dallo stesso celebre autore, considerato l’interprete più fedele dell’opera di Battisti.

La conferenza stampa

Questo incontro non sarà solo una semplice conferenza stampa, ma un vero e proprio evento in sé, grazie alla presenza del leggendario paroliere che, con Lucio Battisti, ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana. Mogol, il cui contributo alla musica è immenso con oltre 523 milioni di dischi venduti e 151 primi posti nelle classifiche internazionali, continua ad essere una figura centrale nel panorama musicale. Recentemente nominato per il Nobel per la letteratura, Mogol ha anche insegnato nelle più prestigiose università del mondo, tra cui Harvard e Berklee.

Lo spettacolo

Il 24 maggio, al Teatro ABC, Catania, il pubblico potrà rivivere le emozioni delle canzoni di Lucio Battisti attraverso la voce di Gianmarco Carroccia, considerato l’interprete più fedele del repertorio battistiano. I brani iconici come “Un’avventura”, “La canzone del sole”, e “Il mio canto libero” saranno eseguiti dal vivo, accompagnati da un’orchestra, offrendo uno spettacolo che promette di essere magico e indimenticabile. La conferenza stampa, moderata da Elisa Petrillo, vedrà la partecipazione non solo di Mogol e Gianmarco Carroccia, ma anche di importanti figure locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Lo streaming

Tra questi, l’onorevole Marco Forzese, l’avvocato Caterina Tripi, presidente dell’associazione Le Ali di Ele, Francesca Catalano, presidente di ANDOS Catania, Franco D’Amore, presidente di Attivismo Civico, il baritono Pierluigi Dilengite e la cantante Ludovica Leotta, che aprirà il concerto del 24 maggio. Per chi non potrà essere presente, la conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sui canali della testata Sudpress, permettendo a tutti gli appassionati di seguire in tempo reale gli interventi e gli aneddoti di Mogol.