continua la campagna informativa itinerante di legambiente

In riferimento ai risultati dei monitoraggi delle acque in Sicilia, presentati ieri da Legambiente, l’associazione ambientalista precisa il punto di prelievo in Contrada Pontano d’Arci, allo sbocco del Canale Forcile, è risultato entro i limiti.

Goletta Verde, che si è occupata del monitoraggio, aggiunge: “Vogliate scusarci, invece, per il refuso presente nella tabellina in coda al comunicato stampa dove, erroneamente, è stato riportato il giudizio di “fortemente inquinato”.