agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Catania hanno arrestato il 47enne catanese Oreste Squillaci e il 27enne ennese Orazio Timpanaro. L’arresto è avvenuto in via Egadi, all’interno di un cortile di una palazzina in cui era stato notato dai militari un brulichio di giovani.

Attorno alle 3 di notte i Carabinieri sono entrati nel cortile e hanno bloccato Timpanaro. L’uomo è stato sorpreso a vendere, in un banchetto prontamente allestito, 73 dosi di cocaina già confezionata per lo spaccio al minuto ed una ricetrasmittente per comunicare con il suo complice.

Intanto il complice era riuscito a fuggire e a gettare all’interno del wc due involucri di marijuana di 2 grammi e due bustine di plastica con 8 grammi di cocaina. All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno anche trovato 1.800 euro ritenuti provenienti dell’attività di spaccio. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.