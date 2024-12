Vincenzo “Enzo” Trantino, figura di spicco nel panorama politico e legale catanese, si è spento all’età di 90 anni. E’ il padre del sindaco di Catania. Nato a Licodia Eubea il 20 settembre 1934, Trantino ha lasciato un segno indelebile nella storia della provincia etnea. La sua carriera, iniziata nelle file monarchiche con il Partito Nazionale Monarchico e proseguita poi con il Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica (PDIUM), ha attraversato decenni di impegno politico e professionale.

Dalle file monarchiche all’impegno parlamentare

L’adesione al Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale (MSI-DN) nel 1972, a seguito della confluenza del PDIUM, segnò l’inizio del suo lungo percorso parlamentare. Eletto deputato per la prima volta nella circoscrizione Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna, Trantino venne riconfermato in tutte le legislature successive, rappresentando Alleanza Nazionale (AN) a partire dal 1994. Durante gli anni ’90, ricoprì anche il prestigioso incarico di presidente della Giunta per le Elezioni della Camera.

Il ritorno all’avvocatura e il ricordo indelebile

Nel 2006, dopo una lunga e proficua carriera politica, Trantino decise di non ricandidarsi, scegliendo di tornare alla sua professione di avvocato penalista. Conosciuto come il “principe del Foro etneo”, la sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la città di Catania e in particolare nell’ambiente legale, dove era stimato e rispettato.

Il cordoglio di Cisal Catania

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da ogni parte della città. Anche Cisal Catania e le associazioni sindacali ad essa collegate si uniscono al dolore della famiglia Trantino. Giovanni Lo Schiavo, Responsabile di Cisal Catania, che ha avuto modo di conoscere e frequentare l’avvocato Trantino sin dagli inizi della sua esperienza sindacale, lo ricorda come “un uomo di altri tempi”, sottolineando le sue qualità umane e professionali e la sua costante disponibilità ad aiutare il prossimo. Un ricordo che resterà indelebile nella memoria di quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo nel corso della sua carriera politica e professionale.

Cordoglio della giunta comunale di Catania

“Gli assessori della Giunta Comunale di Catania abbracciano commossi il sindaco Enrico Trantino affranto dal dolore per la scomparsa del padre Enzo Trantino, valoroso uomo delle istituzioni che ha servito come avvocato e parlamentare nazionale, con irripetibile prestigio, serietà e rigore morale”.

