Numeri buoni in Sicilia

Musumeci lancia l’allarme sulle varianti, la lotta al covid non è finita

“Il mondo scientifico è in allarme, ci sono 4 varianti”

Intanto numero favorevoli nella prima settimana di zona bianca

Musumeci cauto sul fronte della lotta al Covid. “Nessuna illusione, è soltanto un segnale. Lo stop alla mascherina all’aperto è una tappa, ma non un traguardo. Il mondo scientifico è in allarme: abbiamo quattro varianti in giro, quella Delta è particolarmente pericolosa. Dire che siamo assolutamente liberi non mi sembra prudente e lo dico non solo da presidente della Regione, ma anche da padre di famiglia”. Lo ha affermato il governatore Nello Musumeci a Catania margine della presentazione del museo dell’Etna.

Musumeci confida nella campagna di vaccinazioni

“Dobbiamo riassaporare il piacere della ritrovata libertà – ha aggiunto Musumeci – ma dobbiamo anche essere molto prudenti sperando che si concluda presto la campagna di vaccinazione che chi non lo è ancora lo faccia e sperare che si possa trovare il siero adatto per neutralizzare le insidie della variante. Dobbiamo non vanificare lo sforzo di migliaia di uomini e donne a qualsiasi livello hanno fatto per consentire ai siciliani di potere tornare alla normalità”.

Numeri positivi dal report settimanale

Intanto prima settimana di zona bianca per la Sicilia e buoni dati di contenimento del contagio. Nonostante la Sicilia rallenti meno del resto d’Italia, l’ultima settimana registra positivi indici di tendenza L’ufficio Statistica del Comune di Palermo rende noti i dati relativi all’andamento della pandemia in Sicilia e riferiti a ieri, domenica 27 giugno, dal Dipartimento della Protezione Civile. “La settimana appena conclusa, prima settimana in zona bianca – scrivono nella nota – ha fatto registrare risultati molto favorevoli, come già la settimana precedente: sono sensibilmente diminuiti i nuovi positivi e i ricoverati. Sono diminuiti anche i ricoverati in terapia intensiva, i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute”.

In una settimana solo 784 nuovi positivi

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 784, il 37,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 31,3%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di settembre. Il numero degli attuali positivi è pari a 4368, 1192 in meno rispetto alla settimana precedente.