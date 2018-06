A Giarre

I carabinieri, a Giarre, hanno arrestato un 32enne del posto, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Era da alcuni giorni che i militari ne seguivano gli spostamenti fino ad ieri sera quando, avendo chiaro il quadro di come attuasse l’attività di spaccio in quel famoso quartiere del comune jonico, già in passato teatro di diverse operazioni dell’Arma, lo hanno bloccato proprio mentre andava a rifornirsi.

Il nascondiglio scelto dal pusher era una vecchia Audi A4 in stato di abbandono laddove, all’interno dei passaruota, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 69 dosi di cocaina e 71 dosi di marijuana già pronte per essere piazzate ai clienti. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.