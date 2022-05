Abbandonato pochi minuti dopo essere nato con il rischio che morisse. E’ stato questo il destino di un neonato salvato dal caso.

Neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato

Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta, è stato, infatti, trovato dai carabinieri in una cesta in via Rametta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato.

Il ritrovamento dopo una segnalazione

A trovare il neonato sono stati carabinieri del Nucleo radiomobile di Catania intervenuti dopo la segnalazione da parte di una passante alla centrale operativa del comando provinciale tramite 112. La cesta era in una zona popolosa della città dietro un muretto diroccato. L’area è accessibile a chiunque.

Il piccolo piangeva incessantemente

Militari dell’arma hanno scoperto il neonato che piangeva ma anche se ancora aveva il cordone ombelicale era stato adagiato in una cesta e avvolto in una coperta. Il piccolo è stato immediatamente accudito dai carabinieri che, dopo averlo avvolto in un’altra copertina pulita fornita da una residente della zona, lo hanno adagiato nella vettura in servizio in attesa dell’arrivo dei medici del 118.

Soccorso da una ambulanza del 118

Il neonato è stato quindi portato con un’ambulanza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. I medici, dopo la prima visita, ne constatavano l’ottimo stato di salute e hanno disposto comunque, per precauzione, il ricovero nel reparto di Neonatologia dove rimarrà in osservazione.

Aperta una inchiesta sull’abbandono

Indagini sono in corso per identificare la madre e l’autore dell’abbandono. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania.

I precedenti

L’ultimo caso di neonato abbandonato che riempie le cronache risale a più di un anno e mezzo fa ed è avvenuto a Ragusa, In quel caso il padre inscenò un ritrovamento, secondo le indagini, che avvenne il 4 novembre del 2020. Ne seguì poi una battaglia per l’affidamento