Proseguono senza sosta i lavori per ripristinare la viabilità nelle zone montane dell’Etna, nel versante Nord. Le immagini, girate dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, si riferiscono a ieri 15 febbraio. Ci troviamo a Etna nord vicino piano Provenzana e in particolare sulla strada mareneve all’altezza dell’incrocio che raggiunge il rifugio Citelli. A lavoro anche le squadre dell’Anas.

Il lavoro del Corpo Forestale sull’Etna

Oltre l’opera di vigilanza, gli agenti del Corpo Forestale, seguendo le operazioni in corso hanno proposto, nello spirito di collaborazione e sinergia che caratterizza il sistema di protezione civile, una razionalizzazione delle risorse in campo. Richiesta subito accolta dalla centrale operativa della Protezione civile. Grazie quindi alla sinergia tra Corpo Forestale, Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) e Anas vi si è attivati su due fronti.

Un varco mezzi mezzi meccanici

Le turbine hanno lavorato senza sosta per liberare la strada a sud verso Fornazzo e a nord verso il rifugio Citelli. Nell’arco della mattinata di oggi si aprirà finalmente un varco che permetterà ai mezzi meccanici messi della città metropolitana di operare nei prossimi giorni per la riapertura definitiva della viabilità.

Tante persone messe in salvo

Sull’Etna è arrivato un grosso quantitativo di neve come non si vedeva da anni e sono state tante le persone messe in salvo dal Soccorso Alpino e dal Corpo Forestale. Nei pressi di Piano Bottara ad un’altezza di 1400 circa gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno recuperato due giovani turisti bloccati in una casa vacanze insieme al loro cane da qualche giorno. I giovani hanno raggiunto Etna Sud mercoledì sera prima della nevicata con la propria autovettura. Nel giro di poche hanno visto arrivare la bufera che ha bloccato le strade è sommerso la loro auto per più di due metri. Fortunatamente si trovavano in un luogo sicuro e hanno dovuto solo attendere qualche giorno i soccorsi insieme al loro cane un husky di 2 anni e mezzo godendosi un paesaggio mozzafiato.