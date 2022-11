Le foto virali

Arrivano i primi timidi segnali di vero autunno e anche nel Palermitano arriva la prima neve, come è avvenuto questa notte a Piano Battaglia, nota località sciistica delle Madonie. I fiocchi bianchi cadranno anche domani, secondo le previsioni del tempo, soprattutto nel pomeriggio.

La neve sulle Madonie e la foto è virale

Era attesa e alla fine è arrivata. Primo manto bianco di neve sulle Madonie, in particolare a Piano Battaglia che già nei giorni scorsi aveva dato qualche timido segnale di arrivo dei primi fiocchi di neve. Stanotte, temperature ideali per la prima nevicata di questo autunno insolito sulle Madonie e primi leggeri accumuli. Le nevicate continueranno per tutto oggi, ma a quote abbastanza elevate.

Ancora neve domani, 30 novembre secondo le previsioni

La neve a Piano Battaglia è caduta grazie alle temperature che sono scese fra lo zero e i 2 gradi. Domani, invece, prevista neve fin dalle prime luci dell’alba, con un picco che dovrebbe arrivare intorno alle ore 19. Temperature comprese fra -1° e 1°. Da giovedì la situazione migliora e, per il momento, non sono previste altre precipitazioni a carattere nevoso. Chi volesse raggiungere la località di Piano Battaglia deve farlo solo con un’auto adeguatamente equipaggiata con pneumatici invernali o catene.

Le immagini che girano sui social

Le spettacolari immagini provengono dalle webcam installare a Piano Battaglia e che riprendono 24 ore su 24 la nota località montana madonita. Le foto e i video sono virali sui social. Buone notizie per gli appassionati della montagna anche se, purtroppo, ancora una volta, si è costretti a dover denunciare la mancanza di impianti di risalita.

Neve anche sui Nebrodi e sull’Etna

La prima neve è caduta anche sui Nebrodi dove attualmente sta nevicando intorno i 1500/1600m. Fiocchi bianchi anche sull’Etna che ieri si è anche risvegliato, dando spettacolo con una piccola colata lavica.