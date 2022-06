L’accordo firmato tra i comuni madoniti e la città metropolitana

È stata sottoscritta questa mattina a Palazzo Comitini la convenzione per la gestione di Piano Battaglia tra la Città Metropolitana di Palermo, i Comuni di Polizzi Generosa, Collesano, Isnello e Petralia Sottana, e l’Ente Parco delle Madonie alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Salvatore Cordaro. La convenzione ha lo scopo di garantire la partecipazione degli enti coinvolti, con il compito di elaborare gli indirizzi programmatori e le traiettorie di sviluppo, nonché́ di strutturare un’azione organica e permanente di coordinamento dell’uso dell’area e dei servizi e le funzioni localizzate al suo interno.

Gli obiettivi della convenzione

Gli obiettivi della convenzione sono numerosi. Anzitutto la realizzazione di un modello integrato di gestione di alcuni servizi sul territorio, indispensabili per il miglioramento della fruizione della località̀ sciistica “Piano Battaglia”. La Città Metropolitana di Palermo, nella qualità̀ di gestore unico, intende gestire gli impianti di risalita anche attraverso la propria società̀ a totale partecipazione pubblica, la Palermo Energia S.p.A., nonché́ per la promozione turistica della stessa stazione sciistica. Si ipotizza inoltre la sinergia tra il gestore unico degli impianti ed i convenzionati enti territoriali del comprensorio Madonita e la Regione Siciliana, nonché́ lo svolgimento integrato delle funzioni sul territorio anche per garantire la valorizzazione della potenzialità̀ turistiche derivanti dalla riattivazione degli impianti secondo elevati standard di efficienza ed economicità̀ dei servizi.

I compiti da assegnare

Saranno successivamente individuate le competenze di ciascun ente, con un separato apposito disciplinare tecnico economico, per l’assunzione organizzativa ed economica puntuale di alcuni servizi: lo spalamento neve della viabilità̀ e parcheggi nell’area limitrofa al pianoro di Piano Battaglia, la garanzia di percorribilità̀ invernale della viabilità̀ di accesso all’anello viario attorno al pianoro, fermo restando che la Città Metropolitana di Palermo assume sempre l’onere dello spalamento neve nell’anello viario limitrofo al pianoro (da parcheggio pullman e parcheggio ostello compreso circonvallazione SP 113).

Le competenze

Si dovrà stabilire l’organizzazione, gestione e mantenimento in efficienza dei parcheggi limitrofi alle aree circostanti il piano di Piano Battaglia, la gestione della sicurezza nell’area limitrofa alle piste di discesa, la fornitura, gestione e pulizia dei servizi igienici pubblici, la pulizia delle aree del comprensorio pre e post eventi, la gestione in sicurezza delle concentrazioni antropiche e l’assistenza sanitaria alla popolazione.

La cabina di regia

Sarà̀ costituita una “cabina di regia” con la partecipazione di un rappresentante per ognuno dei soggetti sottoscrittori. Sarà̀ presieduta dal rappresentante della Città Metropolitana di Palermo e si riunirà̀ con periodicità̀ mensile nel periodo invernale e, comunque, ogni qualvolta si riterrà̀ necessario durante il periodo di apertura degli impianti. I Comuni convenzionati e l’Ente Parco delle Madonie svolgeranno i servizi sul territorio mediante le proprie risorse umane e subordinatamente alle dotazioni strumentali di loro proprietà̀ o fornite da altre amministrazioni. Nello specifico, ed in una prima fase iniziale, ai Comuni di Petralia Sottana, Isnello, Collesano e Polizzi Generosa spetterà̀ lo svolgimento del servizio spalaneve lungo le direttrici ricadenti nei propri territori che portano alla congiunzione con l’area sciistica. Al Parco delle Madonie, toccherà̀ tutta la parte relativa la promozione istituzionale, di supporto logistico alla vendita di biglietti, pass, ecc… oltre che di info point, sfruttando la rete dei punti informativi “Qui Parco”, dislocati nel territorio, oltre che i presidi turistici di Cefalù̀ e Palermo. La concreta organizzazione delle funzioni, dei servizi e delle attività̀ associate, nonché́ le modalità̀ di condivisione dei costi, saranno regolate mediante separati e appositi accordi tra i rispettivi uffici competenti, nell’alveo dei principi fissati dalla legge.

Orlando: “A disposizione la Energia spa”

“La Città Metropolitana – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – continua a svolgere il ruolo di riferimento dei diversi territori e delle loro prospettive di sviluppo. L’Area delle Madonie e Piano Battaglia sono tra le eccellenze metropolitane e con la attuale convenzione ho, come Città metropolitana, ritenuto doveroso raccogliere e riconoscere il protagonismo delle amministrazioni comunali mettendo anche a loro disposizione la partecipata Azienda Palermo Energia che già ha cura degli impianti dopo la rescissione di una concessione a struttura privata inadempiente”.