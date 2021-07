L’assessore Cordaro: "Azione di promozione e sviluppo"

“Un’iniziativa straordinaria, che si innesta in un percorso di valorizzazione di giovani e giovanissimi del comprensorio madonita e che vede il plauso convinto e la partecipazione concreta del governo della Regione”. Così l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Toto Cordaro, ha commentato la firma del protocollo, a Petralia Sottana, tra il Palermo Football Club e l’Ente Parco delle Madonie. L’accordo permetterà alle scuole calcio del comprensorio madonita di entrare nell’ecosistema del Palermo, sotto il coordinamento dell’Ente Parco delle Madonie.

Alla firma sindaci e società rosanero

Il protocollo è stato firmato dal presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, e dal presidente del Palermo, Dario Mirri. Insieme all’assessore Cordaro, erano presenti anche sindaci del territorio e, in videocollegamento, Alfonso Dolce, amministratore delegato del gruppo Dolce & Gabbana, cresciuto a Polizzi Generosa.

Il sostegno alle scuole calcio dell’entroterra

Il progetto porterà periodicamente i tutor e i professionisti della formazione sportiva del Palermo a sostenere le attività delle scuole calcio del territorio con stage, allenamenti e sessioni di valutazione dei giovani talenti. Il protocollo ha anche una valenza sociale dato che vuole favorire l’inclusione dei ragazzi, dando nuove opportunità. “Quella di oggi è un’azione tangibile di promozione e sviluppo di un territorio generoso che, grazie ai suoi ragazzi, si propone come trampolino di sport, regole e crescita sana – ha aggiunto l’assessore Cordaro -. Grazie al Parco delle Madonie e alla Palermo Calcio per l’idea innovativa e apprezzabile!”.

La società al lavoro anche per la prima squadra

Una tappa in territorio madonita che non distoglie la società palermitana da questi giorni frenetici di calciomercato, per allestire una rosa all’altezza in vista del prossimo campionato di serie C. Proprio in questi giorni sono stati ufficializzati gli acquisti di tre nuovi innesti: il difensore Alessio Buttaro, il portiere Samuele Massolo e l’attaccante Edoardo Soleri. Buttaro, 19 anni, è stato prelevato dalla Roma a titolo definitivo, la società ha disposto un ingaggio quadriennale. Massolo, 25 anni, ex Fermana, ha avuto un ingaggio biennale. Infine Soleri, 24 anni, arriva in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova.