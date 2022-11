Attese raffiche di vento e intense piogge un po’ in tutta la Sicilia

Anche il nuovo bollettino meteo diramato ieri pomeriggio dalla protezione civile regionale segnala un allerta meteo arancione già dalle prime ore di oggi, 29 novembre, e per le successive prossime 18-24 ore. A Catania e in tutta la Sicilia è previsto il ripetersi di precipitazioni da sparse a diffuse, accompagnate da rovesci anche di forte intensità, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste.

Le raccomandazioni del Comune di Catania

“L’amministrazione comunale – si legge in un comunicato del Comune di Catania – raccomanda ancora una volta ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali, non utilizzare mezzi a due ruote e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.

Si intensifica il maltempo

Le previsioni sono contenute nell’avviso della protezione civile regionale numero 22332 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Previsti disagi. Temperature in calo nelle massime tra Sicilia e Calabria. Venti moderati a tratti anche sostenuti tra Est-Sudest ed Est-Nordest. Mari fino a mossi o molto mossi al largo.

Temperature in calo

Scendono le temperature massime. Si va dai 7 ai 17 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento; 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 ad Enna, 14 a Messina, 17 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 16 a Trapani.

Per mercoledì 30 novembre, variabilità

In Sicilia dopo una notte caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, seguirà il successivo 30 novembre una giornata spiccatamente variabile con ulteriori locali rovesci soprattutto sul lato tirrenico. Temperature in calo, neve in genere dai 1200-1500m. Venti sostenuti a tratti forti in rotazione da Est-Nordest a Nord. Mari mossi o molto mossi; Ionio agitato.

Giovedì 1 dicembre

Nord: Cielo spesso coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni. Temperature massime e minime invariate.

Centro: Alcuni piovaschi sono previsti sulle regioni adriatiche. Sul resto delle regioni avremo un cielo molto nuvoloso, sereno in Sardegna.

Sud: Tempo più piovoso su Puglia, Basilicata e alta Calabria, specie al mattino. Sul resto delle regioni avremo nubi irregolari.