Il Meteo in Sicilia, maltempo, temperature giù e allerta arancione – LE PREVISIONI

29/11/2022

Una nuova perturbazione interesserà la Sicilia apportando piogge e rovesci sparsi, a tratti anche di forte intensità sui versanti ionici tra Agrigentino e Ragusano, dove saranno anche possibili temporali. Temperature in calo nelle massime tra Sicilia e Calabria. Venti moderati a tratti anche sostenuti tra Est-Sudest ed Est-Nordest. Mari fino a mossi o molto mossi al largo.

Si intensifica il maltempo, allerta arancione

Torna l’allerta arancione in tutte le province della Sicilia prevista per la giornata di martedì 29 novembre. Si intensifica il maltempo che in questi giorni sta interessando l’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 22332 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Previsti disagi.

Temperature in calo

Scendono le temperature massime. Si va dai 7 ai 17 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento; 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 ad Enna, 14 a Messina, 17 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni. Sono attese piogge in pianura e nevicate sulle Alpi a bassa quota.

Centro: Un vortice carico di piogge colpisce duramente la Sardegna con precipitazioni via via più diffuse e localmente forti. Altrove, tante nubi.

Resto del Sud: Tempo in fortissimo peggioramento anche verso la Calabria, specie ionica, con piogge abbondanti e sotto forma di nubifragio.

Per mercoledì 30 novembre, variabilità

In Sicilia dopo una notte caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, segue una giornata spiccatamente variabile con ulteriori locali rovesci soprattutto sul lato tirrenico. Temperature in calo, neve in genere dai 1200-1500m. Venti sostenuti a tratti forti in rotazione da Est-Nordest a Nord. Mari mossi o molto mossi; Ionio agitato.

Nord: Il cielo si presenterà da poco a irregolarmente nuvoloso, salvo nubi compatte al Nordest. Le temperature non subiranno variazioni.

Centro: In questa giornata le regioni adriatiche saranno quelle in cui pioverà di più, specie in Abruzzo e Molise. Altrove, avremo nubi sparse.

Resto del Sud: Occasioni per piogge un po’ ovunque, ma più diffuse e forti su Puglia, Calabria e Basilicata, anche con nubifragi e alluvioni lampo.

Giovedì 1 dicembre

Nord: Cielo spesso coperto o molto nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni. Temperature massime e minime invariate.

Centro: Alcuni piovaschi sono previsti sulle regioni adriatiche. Sul resto delle regioni avremo un cielo molto nuvoloso, sereno in Sardegna.

Sud: Tempo più piovoso su Puglia, Basilicata e alta Calabria, specie al mattino. Sul resto delle regioni avremo nubi irregolari.