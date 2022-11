Condizioni meteo avverse

Venti, temporali e rovesci di forte intensità. Torna l’allerta arancione in Sicilia prevista per la giornata di domani, martedì 29 novembre. Si intensifica il maltempo che in questi giorni sta interessando l’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 22332 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Previsti disagi.

La nota della protezione civile sottolinea anche condizioni meteo avverse. Si legge: “Dalle prime ore di domani, martedì 29 novembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”

Prevista, dunque, allerta arancione in tutte le province della Sicilia e gialla su alcuni settori della Calabria è stata valutata dal Dipartimento della Protezione Civile per domani in Italia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Secondo le previsioni disponibili, un’area di bassa pressione posizionato sulle Baleari, progredirà rapidamente verso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, portando condizioni di spiccata instabilità, a partire dalla sera di oggi, sulle due isole maggiori, e in successiva estensione, fra la serata di domani e la giornata di dopodomani, verso le aree ioniche della penisola.

Per la giornata di domani, 29 novembre, Le precipitazioni sono indicate “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sui settori sud-orientali e versanti ionici, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone”.

Ed ancora “Isole Eolie: cielo generalmente molto nuvoloso, con locali precipitazioni associate, sotto forma di piovaschi o qualche breve rovescio temporalesco”.

Mari Molto mossi lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno tendenti a molto mosso lo Ionio.

Venti: Forti dai quadranti orientali sui settori orientali.

Una situazione in peggioramento rispetto ad oggi: “Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali, con quantitativi cumulati deboli. Isole Eolie: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza a graduale aumento della copertura nel corso del pomeriggio fino a molto nuvoloso in serata”.

Nell’avviso della protezione civile siciliana sono indicate anche le nevicate: “Al di sopra dei 1400-1600 m sui rilievi, con apporti al suolo moderati”.

Come successo già oggi alcuni comuni decidono di chiudere le scuole. E’ il caso di Modica dove il Commissario Straordinario, ha proceduto con sua ordinanza a chiudere domani, 29 novembre, tutte le scuole di competenza comunale. E’ stato attivato il presidio operativo di Protezione Civile presso il Palazasi (tel. 3313045200, L’invito alla

cittadinanza è di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di non sostare in locali interrati o aree sottomesse durante la segnalata fase critica temporalesca, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, sulle possibili evoluzioni delle condizioni meteo.