Condizioni meteo avverse

Un vortice depressionario di matrice afromediterranea si approfondisce sul Canale di Sicilia, dando il via ad un’intensa ondata di maltempo. Rovesci e temporali a più riprese in Sicilia, più intensi e anche a locale carattere di nubifragio sulla costa campana e, soprattutto, su Crotonese, Locride e fascia ionica e meridionale siciliana.

Venti in rotazione e rinforzo: attese raffiche di Grecale prossime o persino superiori alla soglia dei 70-90 km/h in Campania, tra 40 e 70 km/h altrove. Mari in burrasca.

Allerta arancione in Sicilia e condizioni meteo avverse

Quella odierna sarà una giornata con allerta arancione in tutte e nove le province siciliane. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n 22329 .

La nota indica Condizioni meteo avverse: “dalle prime ore di domani, 26 novembre 2022, per 24-36h, previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

E per lo stesso lasso di tempo (24-36 ore) “previsti venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni. “Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con associate precipitazioni nel corso della giornata, specie nel pomeriggio/sera”.

Calano le temperature

Scendono le temperature in Sicilia. Sia nei valori minimi che massimi. Temperature massime comprese tra gli 8 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 12 a Ragusa, 18 a Siracusa e 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata pioverà soprattutto in Romagna, altrove avremo un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature stabili.

Centro: Condizioni di forte maltempo sulle regioni adriatiche. Piogge attese sul Lazio e in Umbria e temporali sul sassarese. Venti forti.

Resto del Sud: Un vortice interessa le regioni con precipitazioni abbondanti, sotto forma di nubifragio o alluvione sui settori ionici, piogge altrove.

Per domenica 27 novembre, ancora temporali

Continuano le piogge diffuse e rovesci temporaleschi, ancora una volta più intensi sui settori ionici e sulla costa palermitana. Temperature in ulteriore calo. Venti forti di Grecale

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Venti freddi dai quadranti nordorientali. Temperature in calo.

Centro: Un vortice condiziona il tempo con nubi e locali piovaschi su Abruzzo e Molise, nubi sparse sulle Marche e sole altrove. Venti forti.

Resto del Sud: Precipitazioni abbondanti e sotto forma di nubifragio sulle coste ioniche. Rischio alluvionale. Venti forti a rotazione ciclonica.

Lunedì 28 novembre

Nord: Cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non sono attese precipitazioni. Clima freddo con venti nordorientali.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso o localmente anche coperto. Temperature minime in sensibile calo.

Sud: Cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto. Possibili piovaschi sulla Sicilia ionica. Temperature in diminuzione. Venti di grecale.