Undici i posti biennali

Sono state approvate e pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Catania, le graduatorie provvisorie dei candidati della selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con contratto biennale di lavoro a tempo pieno e determinato, di 11 delle 70 Figure Professionali Categoria D, Posizione Economica D/1, stabilite dall’Amministrazione Comunale da reclutare nell’ambito del Pon Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU – Attivita’ di Capacity Building e dunque con la specifica utilizzazione di fondi comunitari.

Gli 11 posti disponibili

Le graduatorie riguardano 3 posti di istruttore direttivo amministrativo – Esperto in comunicazione social media e marketing territoriale; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – Esperto in inclusione sociale; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo – Esperto amministrativista.

Gli interessati potranno presentare osservazioni alle graduatorie provvisorie entro non oltre le 23.59 del prossimo 19 luglio a mezzo Pec all’indirizzo comune.catania@pec.it. Decorso il termine ed effettuate le eventuali rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, le graduatorie diverranno definitive.

Concorsi Regione Sicilia, il 2 agosto la prova suppletiva per gli assenti positivi al Covid

Anche i candidati assenti causa Covid19 potranno partecipare ai concorsi per i Centri per l’Impiego e il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia. Dopo la scia di polemiche che ha accompagnato nelle scorse settimane le selezioni, ora arriva la data per la prova suppletiva per i candidati, che nei giorni d’esame, si sono trovati in isolamento fiduciario o quarantena.

Istruzioni per i candidati

Le selezioni si svolgeranno il 2 agosto presso la tensostruttura, allestita al Centro Commerciale “Conca d’Oro” di via Giuseppe Lanza di Scalea n. 1963, a Palermo.

La sessione suppletiva sarà aperta solo ai candidati che, entro la data prefissata per sostenere gli esami, come da calendario, abbiano comunicato lo stato di isolamento per Covid e abbiano allegato la relativa certificazione medica.

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:

2 agosto 2022 ore 10:00 per il profilo Istruttore-Amministrativo Contabile (CPI-IAC) , nell’ambito del concorso CPI per 487 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria C) e una prova per il profilo Funzionario Amministrativo (RAF – AMM) , nell’ambito del concorso per il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia per 88 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria D);

per il profilo , nell’ambito del concorso CPI per 487 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria C) e una prova per il profilo , nell’ambito del concorso per il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia per 88 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria D); 2 agosto 2022 ore 14:30 per il profilo di Istruttore-Operatore Mercato del Lavoro (CPI-OML), nell’ambito del concorso CPI per 487 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria C) e per il profilo di Funzionario Avvocato (RAF-AVV), nell’ambito del concorso per il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia per 88 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria D).

I partecipanti ai concorsi, impediti causa Covid, riceveranno una convocazione individuale tramite Pec e dovranno come da prassi presentarsi alle prove, muniti dell’apposita documentazione richiesta.