Ammessi solo i candidati che hanno certificato per tempo la positività

Anche i candidati assenti causa Covid-19 potranno partecipare ai concorsi per i Centri per l’Impiego e il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia.

Dopo la scia di polemiche che ha accompagnato nelle scorse settimane le selezioni, ora arriva la data per la prova suppletiva per i candidati, che nei giorni d’esame, si sono trovati in isolamento fiduciario o quarantena.

Istruzioni per i candidati

Le selezioni si svolgeranno il 2 agosto presso la tensostruttura, allestita al Centro Commerciale “Conca d’Oro” di via Giuseppe Lanza di Scalea n. 1963, a Palermo.

La sessione suppletiva sarà aperta solo ai candidati che, entro la data prefissata per sostenere gli esami, come da calendario, abbiano comunicato lo stato di isolamento per Covid e abbiano allegato la relativa certificazione medica.

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:

2 agosto 2022 ore 10:00 per il profilo Istruttore-Amministrativo Contabile (CPI-IAC) , nell’ambito del concorso CPI per 487 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria C) e una prova per il profilo Funzionario Amministrativo (RAF – AMM) , nell’ambito del concorso per il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia per 88 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria D);

per il profilo , nell’ambito del concorso CPI per 487 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria C) e una prova per il profilo , nell’ambito del concorso per il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia per 88 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria D); 2 agosto 2022 ore 14:30 per il profilo di Istruttore-Operatore Mercato del Lavoro (CPI-OML), nell’ambito del concorso CPI per 487 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria C) e per il profilo di Funzionario Avvocato (RAF-AVV), nell’ambito del concorso per il Ricambio Generazionale della Regione Sicilia per 88 unità a tempo pieno e indeterminato (categoria D).

I partecipanti ai concorsi, impediti causa Covid, riceveranno una convocazione individuale tramite PEC e dovranno come da prassi presentarsi alle prove, muniti dell’apposita documentazione richiesta.