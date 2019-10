A Pedara, nel Catanese

Per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, i carabinieri hanno arrestato a Pedara il 31enne Luca Andrea Cassiele Arena.

Durante un posto di controllo in via Trigona i militari hanno imposto l’alt al conducente di una Smart il quale si è dato alla fuga urtando i militari e trascinandone due per alcuni metri, causando ad entrambi ferite giudicate guaribili in 6 giorni.

Il giovane è stato poco dopo bloccato. All’uomo il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con obbligo di firma.