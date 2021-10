Nubifragio a Catania, il cordoglio di Miccichè, minuto di silenzio in Senato

Redazione di

26/10/2021

Cordoglio, vicinanza, aiuti. Il mondo politico reagisce al momento difficilissimo che sta vivendo Catania e la Sicilia orientale sferzate da un’ondata di tempo eccezionale che oggi ha causato una nuova vittima e diversi danni.

Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè esprime la sua vicinanza ed il cordoglio. E sottolinea: “Le immagini che provengono da Catania sono terrificanti. Esprimo il mio personale cordoglio e la vicinanza alla cittadinanza. Ciò che sta accadendo in queste ore, soprattutto nella Sicilia orientale, deve essere da monito. È evidente che i fenomeni metereologici sono mutati per cui è necessario, individuare insieme con gli esperti della Protezione civile, soluzioni per mitigare i danni provocati dal maltempo”.

Minardo “Mi unisco a dolore vittime famiglie”

“Un’altra vittima si è da poco aggiunta a Gravina di Catania all’anziano annegato e alla moglie ancora dispersa a Scordia due giorni fa. Mi unisco a nome di tutta la Lega Sicilia al dolore delle famiglie”. Lo dice il segretario regionale della Lega, Nino Minardo. “Oltre ai lutti – aggiunge – ci sono i danni di questa ondata di maltempo, danni già enormi in molte aree della Sicilia orientale. In queste ore bisogna ancora seguire le indicazioni della Protezione civile e usare la massima cautela negli spostamenti, aspettare che il peggio passi. Subito dopo sarà d’obbligo per tutte le istituzioni verificare in tempi celeri la portata dei danni e individuare immediatamente le risorse necessarie a dare assistenza e ristoro”.

Conclude: “Bene la prontezza del governo regionale conclude per lo stato di emergenza; nei prossimi giorni questa ondata anomala e straordinaria di maltempo e le sue gravissime conseguenze meriteranno un altrettanto straordinaria risposta della politica siciliana e nazionale”.

Un minuto di silenzio al Senato

L’eco della tragedia che si sta vivendo a Catania raggiunge anche Palazzo Madama. L’aula del Senato si è fermata per un minuto di silenzio per ricordare le vittime del maltempo, nel Catanese. A chiederlo, a inizio aula, è stata la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu per i morti “che purtroppo aumenteranno”, ha detto. La presidente di turno, Anna Rossomando, ha accettato la richiesta unendosi al cordoglio.

Tajani, “Vicinanza ai catanesi”

“Le immagini che vengono da Catania sono impressionanti e rappresentano l’ulteriore prova che il cambiamento climatico è un’emergenza alla quale far fronte al più presto. Sono vicino ai catanesi e ringrazio tutti i soccorritori impegnati sul posto”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Bianco “Pronto a chiedere mano a Governo e Regione”

“Nei momenti drammatici per una Città bisogna unire le forze. Tutti insieme. Le immagini di Catania sono terribili. Ci sono anche vittime. Sono a Milano. Già in aeroporto. Tento di rientrare subito. Sono pronto a mettermi al lavoro per chiedere al Governo e alla Regione una mano vera per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”. Lo afferma in una nota l’ex ministro dell’Interno, ex sindaco di Catania Enzo Bianco ed attuale presidente del Consiglio nazionale dell’Anci. “Io ci sono – aggiunge – segnalatemi emergenze e proposte per affrontare questo situazione estremamente difficile”.

Il sindaco di Firenze, Nardella “pronti a mandare aiuti”

Solidarietà anche da Firenze, il sindaco Dario Nardella con un cinguettio su Twitter è pronto a mandare aiuti: “Le città sono sempre più esposte ai cambiamenti climatici. Questi sono gli effetti di una natura che si ribella: interveniamo per ridurre inquinamento e buco dell’ozono. Ora o mai più. Vicinanza al Comune di Catania. Pronti, se serve, a mandare aiuti”.

Il messaggio di Conte

“Sono vicino alla Sicilia e al popolo catanese in queste ore drammatiche per la forte ondata di maltempo. Il Governo deve intervenire subito, con tutte le iniziative necessarie”. Così, il presidente del movimento dei 5 Stelle, ed ed premier, Giuseppe Conte sui social.