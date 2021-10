Una persona è annegata nel fiume in piena creato dal nubifragio

Nuova tragedia a causa del maltempo in provincia di Catania. Un uomo di 53 anni di Pedara residente a Catania è morto a Gravina di Catania annegata nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia.

Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall’acqua e sarebbe stata travolta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l’auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall’acqua.

Ordinanza di chiusura per i negozi

A seguito dell’aggravarsi delle condizioni meteo e dei ripetuti inviti ai cittadini a non muoversi da casa per la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione, il sindaco Salvo Pogliese ha appena firmato un’ordinanza, la n.68, disponendo con effetto immediato e sino alle ore 24,00 di oggi martedì 26 ottobre 2021, la chiusura, degli esercizi commerciali ad eccezione delle farmacie, di quelle di prodotti alimentari e di prima necessità, ricadenti nel Comune di Catania che invece possono rimanere aperte.

Allagata tangenziale Catania, chiusa a Gravina

A causa delle intense precipitazioni, la Tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, al km 3,200. La sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania. In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Lo rende noto l’Anas che sul posto ha delle squadre di manutenzione al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile

Strade allagate e blackout in centro a Catania

Via Etnea in un fiume in piena, piazza Duomo in un lago, e centro storico al buio per un blackout elettrico. Questi gli effetti più evidenti del nubifragio che si è abbattuto per ore su Catania.

Allagato lo storico mercato della ‘Pescheria’ e invasa anche la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Ad aggravare la situazione anche l’acqua piovana che si riversa in città dai paesi eteni e arriva copiosa su Catania. Il blackout elettrico che interessa il centro storico ha interessato anche il Municipio

Nel pomeriggio vertice in Prefettura

Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato per le 16,30 di oggi una riunione a Palazzo Minoriti per fare “un punto sulla situazione determinatasi a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando da domenica scorsa il territorio provinciale e che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni”.

All’incontro, al quale parteciperà il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, sono stati invitati i sindaci di Catania e dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi atmosferici, i vertici delle Forze di polizia, il comandante della capitaneria di porto, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, i dirigenti del distaccamento e della sezione della polstrada, il dirigente della polizia di frontiera, l’esercito, l’Asp, l’Enac, Rfi e l’Enel.