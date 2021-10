Nuovo nubifragio nel Catanese, via Etnea trasformata in un fiume, allagamenti a Mascali (VIDEO)

Vincenzo Vittorini di

26/10/2021

Torna a piovere con insistenza nel Catanese e tornano allagamenti e disagi. E’ un vero e proprio nuovo nubifragio Via Etnea trasformata in un fiume La via etnea, l’asse principale della città, trasformato in un vero e proprio fiume d’acqua. Come mostrano le foto scattate questa mattina. La città è letteralmente impazzita sotto la pioggia Allagamenti nella zona industriale Allagamenti sono segnalati dalla zona industriale di Catania fino all’area del Simeto. Chiusa alla circolazione la SS 114, tra la rotonda San Francesco La Rena fino al bivio per Siracusa a causa della presenza di fanghiglia sulla sede stradale. Allagamenti sono segnalati anche nella zona di Santa Maria Goretti. Disagi e strade chiuse per allagamento a Mascali Allagamenti sono segnalati anche a Mascali in frazione Fondachello. Due le strade chiuse per allagamento Circolazione difficile mentre continua a piovere con insistenza. In via dottor Amato è stato necessario procedere a mettere in sicurezza gli automobilisti rimasti bloccati Frana a Savoca Una frana ha bloccato la Strada Provinciale 19 in territori del Comune di Savoca. Interrotto il tratto dell’importante arteria che lo collega al Comune di Casalvecchio Siculo. E’ stata disposta la chiusura in entrambi i sensi. I mezzi della Città Metropolitana di Messina stanno tentando di liberare almeno una corsia dal fango e da detriti. Si possono raggiungere i comuni con dei percorsi alternativi, ma non possono circolare mezzi pesanti e pullman. Torna a piovere a Scordia Intanto ricomincia a piovere anche a Scordia dove ancora si sta lavorando per liberare dall’acqua garage, cantinati e piani bassi. In zona sono arrivati volontari da svariate zone della Sicilia per portare aiuto e supporto al ripristino dei luoghi e della sicurezza ed alle ricerche della donna dispersa che continuano senza sosta. Falsa la notizia di ieri del ritrovamento del cadavere anche della donna La notizia diffusa ieri da alcuni mezzi di informazione del ritrovamento del cadavere anche della donna dispersa era errata. Fino ad ora è stato trovato solo il copro del marito. Oggi, provenienti da Catania e da Ragusa, sono giunte squadre di tecnici di soccorso in forra, tecnici di soccorso alpino e tecnici di soccorso speleologico del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che stanno già operando, congiuntamente agli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, delle altre forze dell’ordine e dei volontari di Protezione Civile presenti sul posto.

