Circolazione ferroviaria sospesa dalle 9.45 sulla linea Catania-Siracusa per l’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone causato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta.

I tecnici di Rete ferroviaria italiana, gruppo Fs italiane, sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione.

A partire dalla notte scorsa un violento nubifragio si è abbattuto sul Catanese trasformando diverse strade in ‘fiumi’ la cui ‘corrente’ ha danneggiato, spostandole, diverse auto. Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri.

I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna) dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Personale dell’Anas ha disposto la chiusura temporanea di diverse strade, come un tratto della SS417, Catania-Gela, in territorio di Mineo, la statale 385 di Palagonia, e la SS280, Catania-Enna. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, che ha inviato personale nelle zone colpite dal nubifragio, non ci sono feriti.

Anche un camion dei vigili del fuoco di Catania è stato travolto dalla violenza delle acque che hanno invaso le strade di comunicazioni nel Catanese.

A causa dei forti temporali che si sono abbattuti nella parte orientale dell’isola alcuni tratti di Strade Statali sono provvisoriamente chiusi al traffico. Lo rende noto l’Anas. In particolare, per allagamento del piano viabile sono chiuse le strade statali 114 diramazione “Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11 a Carlentini (Siracusa), e la 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 24 al km 43. Chiusa a causa della presenza di fango e detriti in carreggiata la Strada Statale 288 “Di Aidone”, dal km 2 al km 10 a Ramacca. La Strada Statale 417 “Di Caltagirone” è chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini (Siracusa) per l’ esondazione del torrente Gornalunga.

In alcune aziende agricole e in case di campagna ci sono persone sui tetti. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Un quarto velivolo dei pompieri è in arrivo dalla Campania.

In contrada Trigona una persona è stata soccorsa e salvata dall’equipaggio dei vigili del fuoco che l’ha imbragata e sollevata col verricello. In contrada Cuccumella un’azienda agricola ha chiesto soccorso per il personale e il bestiame per l’acqua alta. Ci sono state persone che, sebbene sui tetti di case di campagna, hanno invece rifiutato il salvataggio, preferendo attendere il soccorso da terra.

LEGGI ANCHE

NUBIFRAGIO SI ABBATTE SU CATANIA (FOTO)

VIGILI DEL FUOCO INTRAPPOLATI NEL NUBIFRAGIO

NUBIFRAGIO ARRIVA A SIRACUSA, GENTE SCAPPA SUI TETTI DEGLI EDIFICI