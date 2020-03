Il Calcio Catania ha un nuovo consiglio d’amministrazione. Nella riunione odierna, tenutasi in seguito alle dimissioni del presidente Davide Franco, è stata ratificata la nomina del commercialista catanese Gianluca Astorina quale nuovo presidente. Ridotta a tre unità la composizione dell’organo collegiale.

La vicepresidenza è andata all’avvocato Ignazio Scuderi. Resta in carica, dopo essere stato in bilico, l’amministratore delegato Giuseppe Di Natale, che completa così un Cda dal quale escono l’avvocato Giuseppe Gitto

e Nino Pulvirenti, ex consigliere nonché patron del club etneo.