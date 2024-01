La viaggiatrice ha ammesso le proprie responsabilità

Ancora un furto commesso in aeroporto ai danni di un passeggero da parte di una viaggiatrice che è stata scoperta e fermata dalla polizia. Il tutto è accaduto durante la mattinata quando un passeggero a Catania ha segnalato di aver dimenticato ai controlli di sicurezza, effettuati poco prima dovendo partire alla volta di Venezia, il proprio orologio di valore, formalizzando la relativa denuncia/querela contro ignoti.

Preso atto di quanto accaduto, gli agenti della polizia di frontiera hanno attivato le indagini e, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza aeroportuale, sono riusciti ad appurare che durante i controlli una donna, nel recuperare i suoi oggetti personali, illecitamente si era impossessata dell’orologio, prelevandolo dalla vaschetta utilizzata dalla vittima.

Indagini immediate

I poliziotti si sono prontamente attivati per rintracciare la donna e, in breve tempo, nonostante le difficoltà derivanti dalla presenza di moltissimi passeggeri in partenza in quel momento all’interno dell’area imbarchi, hanno individuato la passeggera – una 32enne di origini calabresi – che è stata trovata al gate di imbarco dello stesso volo diretto a Venezia.

Dopo averla identificata, gli agenti hanno denunciato la donna per furto aggravato. La viaggiatrice ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato agli agenti l’orologio che è stato restituito al legittimo proprietario.