Lo aveva preso all’aeroporto Fontanarossa di Catania

Ennesimo furto sventato dal personale della polizia di frontiera dell’aeroporto di Catania. Gli agenti, in seguito a minuziose indagini, e con attenti ed approfonditi accertamenti tecnici, sono riusciti a rintracciare e denunciare alla Procura della Repubblica di Catania un passeggero in partenza per Milano Linate, accusato di furto aggravato.

L’orologio dimenticato

Il tutto si è verificato nella mattinata dello scorso 13 marzo, all’aerostazione catanese quando una passeggera, sottoposta ai controlli di sicurezza, dimenticava il proprio orologio di una nota marca, all’interno della vaschetta utilizzata per riporre gli oggetti in modo da verificarne il contenuto. Dopo pochi minuti, accorgendosi di averlo dimenticato, la donna tornava alla postazione di controllo ma si era resa conto che l’orologio era sparito. Intuendo che qualcuno, approfittando della sua sbadataggine, se ne potesse essere appropriato aveva deciso di presentare formale denuncia di furto.

La visione delle telecamere

Una volta ricostruita la vicenda, gli agenti di polizia appartenenti alla squadra di Pg dell’ufficio di polizia di frontiera, si adoperavano con l’obiettivo di accertare i fatti. Ecco perché sono andati a visionare le registrazioni del sistema di videosorveglianza, dalle quali riuscivano ad individuare l’autore del reato. Il ladro, accorgendosi dell’orologio dimenticato nella vaschetta, se ne appropriava celandolo all’interno del giubbotto indossato.

L’identità

Da ulteriori accertamenti, si riusciva a risalire all’identità del passeggero che risultava essere un uomo di 52 anni, e che a suo nome risultava esserci un’ulteriore prenotazione, per il rientro da Milano Malpensa fissata per il successivo 22 marzo. A seguito di quanto appurato gli investigatori, predisponendo apposito servizio, attendevano l’arrivo dell’aeromobile riuscendo ad individuare il passeggero. Subito fermato e informato del motivo dell’intervento, una volta scoperto decideva di restituire l’orologio che aveva rubato.

L’anello “ritrovato”

Nei giorni scorsi era stata denunciata una giovane che aveva ruba l’anello che a sua volta una donna aveva dimenticato all’aeroporto di Catania. Ma non l’ha fatta franca perché la proprietaria di quell’oggetto ne ha subito denunciato lo smarrimento, anche perché si trattava di un gioiello unico e molto costoso, realizzato da un noto stilista. In buona sostanza un pezzo unico e di enorme valore. E’ bastato guardare le immagini di videosorveglianza per rintracciare chi aveva portato via quel prezioso. Ha dovuto non solo restituirlo ma è stata anche denunciata con l’accusa di furto.