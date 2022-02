Rubato un cellulare nella zona pedonale

Nuovo scippo ripreso dalle telecamere in via Maqueda a Palermo. Il nuovo colpo come quello ripreso sempre nello stesso tratto alla fine di gennaio, quando una ragazza era stata derubata mentre passeggiava nell’isola pedonale da un uomo a bordo di uno scooter. Anche questa volta lo scippo è stato ripreso dalle telecamere. Nel mirino è finito un uomo che ieri stava camminando tenendo una busta della spesa con la mano destra e gli occhi fissi sul cellulare, stretto invece nella sinistra.

Le immagini mostrano un uomo che percorre la strada in direzione della stazione, all’altezza di via Torino, su un mezzo a due ruote. Il giovane a bordo dello scooter punta l’obiettivo, gli passa accanto, inverte la marcia, lo affianca e gli strappa il cellulare per fuggire tra i vicoli del centro storico. E nulla può fare la vittima che, dopo un breve inseguimento, si arrende e contatta le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.