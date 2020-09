Indaga la polizia

Non è ancora chiaro se sia stato lo stesso giovane a mettere a segno i due colpi ieri a Palermo in via Vito Schifani e in Chinnici sempre nella zona di Corso Calatafimi.

Un giovane a bordo di un ciclomotore elettrico ha scippato la collana d’oro ad una donna di 61 anni in via Vito Schifani.

E’ arrivato da dietro. Lo scooter elettrico consente di avvicinarsi alla vittima senza essere sentiti. Quando è stato a pochi centimetri ha afferrato la collana ed è fuggito via in direzione di via Santissima Mediatrice.

L’altro colpo ai danni di una giovane di 18 anni. Aveva in mano il suo cellulare che le è stato strappato via da un giovane sempre a bordo di uno scooter.

Sui due episodi indagano gli agenti di polizia che stanno cercando di analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire al giovane rapinatore.