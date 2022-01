Lo scippo ripreso dalle telecamere

Ancora rapine e scippi nell’isola pedonale di via Maqueda a Palermo. Nei giorni scorsi avevamo raccontato di altri colpi messi a segno da giovani a bordo di motocicli, scooter elettrici e monopattini.

Una zona controllata solo dalle telecamere che non riescono a mettere freno a questi odiosi colpi.

Una giovane donna è stata scippata mentre passeggia in via Maqueda. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18.15, nell’ultimo tratto dell’isola pedonale che collega i Quattro canti con corso Tukory.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza che potrebbero risultare fondamentali per le indagini. Le telecamere inquadrano la vittima al centro della strada, a quell’ora ancora abbastanza frequentata, con gli occhi incollati sul cellulare.

Un uomo le passa accanto con lo scooter, la supera di qualche metro e poi fa inversione. A quel punto torna indietro, si avvicina lentamente alla vittima e le strappa il cellulare dalle mani per poi fuggire. Inutile l’inseguimento da parte della donna che alla fine si è dovuta arrendere e chiamare il 112.

I colpi nei giorni scorsi sempre nella stessa zona

Mentre si passeggia nella zona pedonale di Palermo tra la via Maqueda e la via Vittorio Emanuele bisogna stare sempre attenti. In agguato a bordo di scooter elettrici, monopattini ci sono alcuni rapinatori che colpiscono le vittime che si godono una sana passeggiata in centro.

Nelle ultime 24 ore due colpi riusciti e uno tentato. Ad una donna di 61 anni un giovane a bordo di scooter le ha strappato il cellulare dalle mani. La donna è stata colpita al volto e il giovane le ha preso il telefonino fuggendo via. Un’altra donna di 50 anni si è accorta di essere stata derubata quando arrivata alla cassa ha cercato di pagare un oggetto acquistato poco prima. Alla donna è stato portato via il portafoglio con oltre 500 euro e diverse carte di credito.

Qualcuno l’ha avvicinato ha preso il portafoglio dalla borsa ed è fuggita via. Un’altra donna di 45 anni con accanto un bambino è riuscita a fare scappare il ragazzo anche lui a bordo di uno scooter ha cercato di portarle via la borsa.

Su questi episodi denunciati indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza molto presenti nella zona. Identificare gli autori non sarà difficilissimo.