Rintracciato grazie alla videosorveglianza visionata dai carabinieri

Entra nel camerino, ruba vario abbigliamento che aveva finto soltanto di provare e lascia le sue vecchie scarpe. Paga un solo capo, tutto il resto lo porta via ma è stato rintracciato poche ore dopo dai carabinieri ancora con la refurtiva a casa. Finisce male ad un ladro di vestiti e scarpe che aveva razziato un negozio di Grammichele, nel catanese. E’ stato denunciato con l’accusa di furto aggravato mentre è ancora ricercato il complice che era con lui.

In camerino a provare gli abiti

Ad essere stato denunciato un 22enne di Mineo, vicino comune sempre della provincia catanese. E’ stato lui ad essere entrato con un’altra personale in un negozio di via Failla gestito da un imprenditore di origini asiatiche. I due avrebbero iniziato a provare in camerino alcuni abiti ed accessori d’abbigliamento ma soltanto uno dei due, in particolare, si sarebbe poi diretto verso la cassa per il pagamento di un solo paio di pantaloni.

La scoperta

La titolare subito dopo l’uscita dei due “clienti” si è diretta nel camerino per riordinare gli abiti ma si è accorta di quanto era accaduto. A terra ha rinvenuto alcuni rilevatori antitaccheggio e uno scatolo di scarpe al cui interno era stato riposto un paio di scarpe già vecchie e logore. La donna ha subito avvisato dell’accaduto i carabinieri della locale stazione, i quali hanno inizialmente esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza. In questo modo sono riusciti a risalire al numero di targa dell’autovettura con la quale i due presunti autori del reato erano giunti al negozio, il cui proprietario risultava essere proveniente dalla vicina Mineo. Allo stesso modo hanno constato che uno dei due era entrato con un paio di scarpe diverse, per tipo e colore, rispetto a quelle con cui è uscito.

Giovani ladro rintracciato

Il tempestivo intervento dei militari nell’abitazione dell’intestatario dell’autovettura ha fatto sì che quest’ultimo, dopo un iniziale momento di smarrimento, consegnasse la refurtiva, consistente in una maglietta, un paio di jeans e di scarpe, successivamente riconsegnata alla commerciante.