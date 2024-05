Controllo della polizia stradale di Catania

Costanti sono i servizi di controllo realizzati dalla polizia stradale finalizzati, anche, al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della sezione di polizia stradale di Catania, hanno denunciato un 21enne catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il nervosismo del giovane ha insospettito gli agenti

L’atteggiamento nervoso del giovane, che circolava a bordo di un veicolo in compagnia di una donna, ha destato sospetto nei poliziotti tanto da indurli a sottoporli a perquisizione.

La droga ritrovata

Il controllo è stato poi esteso anche al veicolo, all’interno del quale è stato rinvenuto nel cruscotto anteriore vicino alla leva del cambio, un involucro in carta stagnola contenente della sostanza stupefacente di tipo marijuana per il peso di 0,5 grammi. Sotto il sedile lato passeggero è stata trovata una busta di in cellophane con all’interno 9 involucri di carta stagnola, con all’interno altra sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di 9,5 grammi.

All’atto del rinvenimento il 21enne ha precisato di essere il solo possessore della sostanza e che il passeggero non era a conoscenza sua della presenza all’interno dell’auto.

Sottoposto ai test

È stato quindi sottoposto agli accertamenti del drag test, con il supporto del personale sanitario dell’ufficio provinciale di Catania, mentre la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed inviata al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Catania per le analisi di rito.

In moto con la droga, polizia arresta pusher pregiudicato

Poche settimane fa, gli agenti delle volanti che stavano transitando per via Pirandello hanno fermato il conducente di un motociclo che aveva tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida a Catania. La persona fermata è un pregiudicato catanese di 23 anni che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stata rivenuta della sostanza stupefacente che aveva nascosto all’interno dello zaino. Precisamente, sono stati rinvenuti 236 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e la somma contante di 1.275 euro; tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Per quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il motoveicolo in uso all’arrestato, è stato altresì sequestrato ai fini della confisca e sono stati contestati anche diverse infrazioni al Codice della Strada, essendo, tra l’altro, sprovvisto di assicurazione.