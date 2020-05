Denunciato un 59enne ed una coppia

I carabinieri della di Giarre (Ct) con il supporto dei militari del Nucleo Operativo Ecologico di Catania, hanno denunciato un 59enne ed una coppia, lui di 56 e lei di 53 anni, per la realizzazione di opere edilizie abusive, gestione di rifiuti e scarichi non autorizzati.

In particolare i militari hanno scoperto in via San Matteo che il 59enne in qualità di proprietario di un’area di circa 2000 metri quadri, con destinazione agricola e vincolo assoluto d’inedificabilità, aveva realizzato un capannone con annesso ufficio da 60 metri quadri che la coppia poi, lei quale legale rappresentante della ditta ed il marito come conduttore, ha adibito ad officina meccanica per autoveicoli di ogni genere.

Nel corso della verifica è stato anche accertato che l’attività artigianale era sprovvista dell’aera di scarico delle acque reflue industriali e che, su un terreno battuto non impermeabilizzato, effettuava l’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. I militari, pertanto, hanno sottoposto a sequestro l’intera area e gli immobili ivi realizzati.