Scoperto anche un deposito di auto rubate

Continuano i controlli straordinari voluti dal Questore di Catania, all’interno del quartiere di Librino ad opera del personale del Commissariato.

Gli agenti hanno scoperto un capannone in disuso adibito a deposito di numerose auto rubate, già smantellate dei relativi pezzi di ricambio, utilizzati per alimentare il mercato della ricettazione. Il proprietario del capannone era ignaro dell’utilizzo abusivo della struttura nella quale sono state trovate auto ridotte in carcasse e riconsegnate ai legittimi proprietari.

In viale Bummacaro è stato scoperto un bar abusivo gestito da due minorenni di 9 e 10 anni con l’assenso del padre e del fratello maggiorenne, entrambi impegnati in altri lavori. I minori servivano bevande alcoliche ai clienti e gestivano la cassa, la sala giochi e la vendita di fuochi vietati ai minori di 18 anni. Il padre dei bambini e il fratello maggiore sono stati indagati per i reati di vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di anni 18, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile, mancanza della tabella dei giochi proibiti, frode alimentare e, solo per il padre, in quanto esercente la potestà genitoriale, per la fattispecie di accensione di fuochi d’artificio in luogo pubblico senza autorizzazione.

Nei Viali Moncada e Grimaldi, è stata scoperta la presenza di 2 supermercati totalmente abusivi allestiti all’interno di edifici del Comune di Catania e, fatto di rilievo, che uno dei 2 gestori percepisce dal mese di aprile il reddito di cittadinanza. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per il reato di invasione di edifici pubblici, mentre uno anche per truffa aggravata per il l’ingiusto conseguimento di erogazione pubblica.