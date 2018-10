il 23 novembre

Un’intera giornata di lavoro condiviso tra oltre 200 imprenditori da tutta la Sicilia, che potranno sviluppare tra loro appuntamenti b2b, partecipare a convegni tematici e a tavoli tecnici trasversali, cogliere nuove opportunità di formazione e di collaborazione su progetti di scambio e di lavoro: tutto questo sarà Expandere Sicilia 2018, l’unico grande evento di rete siciliano, promosso dalla Compagnia delle Opere Sicilia orientale e in programma per il prossimo 23 novembre a Catania, nella sede del SAL – Spazio Avanzamento Lavori (via Indaco, 23).

“Un imprenditore che vuole conoscere e farsi conoscere non può mancare”, spiega il direttore di CdO Cristina Scuderi: “La nostra associazione si fonda essenzialmente proprio sul valore del network tra le imprese e tra professionisti e ognuno di loro nel tempo si è ben reso conto di quanto e come le relazioni possano agevolare e velocizzare i propri percorsi imprenditoriali, impedendo a ciascuno anche di commettere errori già fatti da altri. Ma il valore della relazione può comprenderlo appunto solo chi nella relazione scommette: ecco perché noi vogliamo lanciare una sfida agli imprenditori siciliani, attraverso la partecipazione a questa giornata che ha dentro dei contenuti importantissimi. Abbiamo coinvolto tutta la Sicilia, affinché le imprese possano confrontarsi in una dimensione almeno regionale. E abbiamo già stretto una serie di accordi con altre associazioni ed enti – istituzioni pubbliche e private, fondazioni e istituti di credito – per dimostrare che la prima sinergia deve partire da tutti soggetti operanti nella nostra società civile”.

Per quest’edizione 2018 i contenuti saranno concentrati su alcuni temi cruciali: il ruolo delle risorse umane nella conduzione aziendale e l’importanza strategica del turismo nel modello di sviluppo dell’Isola.

La giornata del 23 novembre, infatti, si aprirà con un’assemblea plenaria sul complesso tema delle risorse umane, vero segreto di ogni impresa, così preziose quanto difficili da recuperare, formare e fidelizzare: tre imprenditori siciliani offriranno alla platea altrettante testimonianze su come hanno investito e trovato un modello vincente.

A chiudere i lavori, nel pomeriggio, sarà invece il convegno “La Sicilia che fa”, in cui altri tre ospiti d’eccezione racconteranno la loro esperienza da pionieri del cambiamento “non per proporre storie edulcorate o vincenti da incorniciare – come ci tiene a sottolineare Scuderi – ma per entrare nella dimensione personale e umana di chi ha dimostrato una particolare capacità di visione della nostra terra”: si tratta di Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park, di Andrea Graziano, patron di un noto network della ristorazione, e di Nico Torrisi, imprenditore del settore turismo e oggi amministratore delegato dell’aeroporto di Catania.

Durante l’arco della giornata, oltre agli appuntamenti sia programmati che liberi nella forma del b2b, alcuni temi trasversali saranno affrontati nei World Caffè: quattro tavole rotonde, quattro momenti di lavoro orizzontale in cui tutti potranno presentarsi, raccogliere proposte o chiedere un aiuto su una problematica in particolare. I temi saranno la digitalizzazione delle imprese, la formazione, la riqualificazione edilizia e la gestione e lo sviluppo dei beni culturali, al fine di incentivare la comunità dei turisti e quella sociale.

“La Compagnia delle Opere vede in Expandere innanzitutto un’occasione di conoscenza”, spiega il presidente di CdO Sicilia Orientale Toti Contrafatto: “Conoscenza è una parola che racchiude in sé infinito sapere e possibilità illimitate di creare innovazione e futuro: non a caso deriva dall’unione dei termini latini cum e noscere, ovvero un insieme di idee e di attori che sono alla base di una solida costruzione, prima individuale e poi sociale. Sentiamo forte la responsabilità di creare una nuova socialità, di creare nuove opportunità per la nostra terra, per le imprese e per il territorio in cui viviamo, continuando a rimboccarci le maniche. E per farlo desideriamo metterci al servizio di progetti sani e che tengono conto del bene comune, favorendo – come il primo articolo del nostro stesso statuto recita – una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita. Per questo Expandere ci dà anche l’opportunità di rivolgere un esplicito invito alle istituzioni affinché ascoltino ciò che di buono la stessa CdO sta facendo: abbiamo invitato il mondo politico ed istituzionale e con esso vogliamo confrontarci entrando nel merito delle problematiche che interessano i nostri imprenditori, per proporre le nostre soluzioni e per individuare possibili risposte al bisogno che di volta in volta emerge”.

Le iscrizioni sono ancora aperte, per info: segreteria@catania.cdo.org