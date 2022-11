IL CORTEO

Catania polo regionale della Pace nel mondo. L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con il patrocinio del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Catania, in occasione della Giornata regionale per la Pace, chiama a raccolta oltre 700 studenti siciliani in corteo silenzioso in segno di rispetto nei confronti di tutti i caduti civili dei conflitti di oggi, sabato 26 novembre alle ore 10 con partenza da Piazza Galatea verso l’Ente fieristico “Le Ciminiere”.

Il dibattito

Seguirà il dibattito dei giovani con l’intervento dell’avv. Giuseppe Castronovo (Presidente onorario ANVCG), del dott. Renato Colosi (Presidente regionale ANVCG Sicilia), del del dott. Andrea Bruno (referente regionale ANVCG Sicilia) e il dott. Raffaele Crocco (Direttore “Atlante delle guerre”). In videoconferenza interverrà il Presidente nazionale ANVCG Michele Vigne e il consigliere nazionale Nicolas Marzolino.

Giornata dedicata alla pace

La giornata dedicata alla Pace si concluderà con la proiezione del docufilm “Le Vittime civili di guerra tra ieri e oggi”. Diffondere la Cultura della Pace significa tracciare un percorso da percorrere insieme attraverso la memoria del passato e le testimonianze del presente per costruire un futuro migliore.