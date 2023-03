Danno erariale da 600 mila euro nel Catanese

L’operazione di oggi è frutto della complessa attività investigativa intrapresa tra l’ottobre 2022 e il febbraio 2023 sull’area del Calatino Palagonese dal comando provinciale di Catania. L’indagine è stata supportata dalla direzione provinciale dell’Inps di Catania e con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro provinciale. Le compagnie di Caltagirone e Palagonia hanno denunciato 87 soggetti, ritenuti responsabili di aver “indebitamente percepito il reddito di cittadinanza” nell’arco temporale compreso tra il 2019 e il 2022.

Approfondite analisi

L’indagine trae origine da un’analisi approfondita sulle singole posizioni dei cittadini percettori di erogazioni pubbliche erogate dallo Stato. Attività finalizzata alla verifica del reale possesso dei requisiti per ottenere il sussidio economico. Ad emergere “molteplici ed evidenti irregolarità”. Secondo la ricostruzione degli investigatori gli indagati hanno fatto dichiarazioni false o omissive, non dando informazioni necessarie.

Tre stratagemmi

Tre, in particolare, gli stratagemmi attraverso i quali i “furbetti”, residenti nei comuni di Caltagirone, Grammichele, Palagonia, Ramacca, Vizzini e Mineo, avrebbero concretizzato le frodi. Ci sono coloro che avevano evitato di dichiarare il reddito da lavoro dipendente, quindi le “giornate di lavoro”. Dunque parliamo di chi già è destinatario di “indennità di disoccupazione agricola”. E questo ovviamente è incompatibile per la concessione del reddito di cittadinanza. Poi ci sono anche una decina di casi di percettori che hanno comunicato dati incongruenti su composizione o capacità reddituale dei rispettivi nuclei familiari. Di conseguenza hanno ricevuto il sussidio in misura maggiorata rispetto a quanto dovuto. E poi figurano altri 4 extracomunitari non residenti in Italia da almeno 10 anni.