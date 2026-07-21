Due operai impegnati in opere di manutenzione per conto del Cas e un camionista sono rimasti feriti in un incidente si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Itala.

Secondo una prima ricostruzione, gli operai erano intervenuti in soccorso di un camionista rimasto in panne quando sono stati investiti da un altro mezzo pesante. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso. A quanto pare sono tre le persone in condizioni più critiche, due operai a lavoro per il Consorzio e il conducente del camion rimasto fermo.

Pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Messina. Al momento l’autostrada è chiusa nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri, in direzione Messina.