Operazione “Ampio Raggio” a Catania, denunce e sequestri della Polizia (FOTO)

Redazione di

31/12/2020

Operazione Ampio Raggio della Polizia di Stato disposta dalla Questura di Catania. Complessivamente, sono stati schierati 24 equipaggi all’interno dell’area urbana, composti da agenti dei Commissariati cittadini, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della Sezione di Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera Aeroportuale, dei Cinofili dell’UPGSP e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. A loro si aggiungono le 13 pattuglie disposte nelle città di Adrano, Caltagirone e Acireale con posti di controllo strategici in modo da garantire la massima efficacia. In totale, sono stati impiegati oltre 82 donne e uomini della Polizia di Stato. Controlli a piazza Europa, piazza Stazione Acquicella, via Acicastello, via S. Martelli Castaldi, viale Librino, via del Rotolo, piazza San Pio X, viale San Teodoro, piazza Federico di Svevia, via del Bosco, via G.M. Frontini, via Plebiscito. A cura della Polizia di Frontiera: Santa Maria Goretti e via San Giuseppe La Rena, area demaniale adiacenze Varco Dusmet. A cura della Polizia Ferroviaria: Stazione FS Catania Centrale. Ad Acireale: Stazione Vecchia, Via Kennedy e Corso Italia. Ad Adrano: via Casale Greci, Contrada Naviccia, via Madonna Santissime delle Grazie. A Caltagirone: Santa Maria di Gesù, via Circonvallazione, via Mons. Sturzo. Ripetuta è anche la strategica presenza degli istruttori di tecniche operative che hanno dato, come la volta scorsa, un contributo in più per la sicurezza degli uomini della Polizia di Stato, accrescendone la professionalità e, quindi, l’efficacia operativa. In tutto sono state controllate 110 persone e 77 veicoli, le contestazioni per infrazioni al C.d.S. sono state 9 (tra cui 2 per guida di motociclo senza l’uso del casco e 2 per guida senza patente)e sono state assunte 11 autocertificazioni da controlli “antiCovid-19”. Al fine di arginare il dilagante fenomeno delle esplosioni d’arma da fuoco in occasione del capodanno, sono state effettuate diverse perquisizioni in zona Villaggio Sant’Agata zona “B”, all’interno di uno stabile ad alta densità criminale, dove risiedono soggetti con precedenti in materia di armi e sottoposti agli arresti domiciliari. In un vano deposito antistante l’ingresso di una terrazza, sono stati sequestrati 2 pistole semi automatiche con matricola abrasa: una Colt serie 80 modello 4 e una Beretta calibro 9 x 21 con 15 colpi all’interno del caricatore; inoltre, sono stati rinvenuti 7 colpi calibro 45 HP; è stata sequestrata anche una mitraglietta semi automatica con caricatore bifilare carico di 29 munizioni calibro 223 Remington (5,56 millimetri). Rinvenuti e sequestrati 4 macro involucri elettrosaldati contenti ben 800 grammi circa di cocaina, oltre a materiale di confezionamento. Indagati in stato di libertà due persone: uno per furto aggravato di energia elettrica e un altro per aver illecitamente impiantato un sistema di videosorveglianza col quale proteggeva, inquadrando la pubblica via, la sua abitazione nella quale sconta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

