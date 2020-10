E' l'ottavo intervento

Scatta un’altra operazione straordinaria di controllo del territorio a largo raggio in tutta la provincia di Catania e nel comune capoluogo, che ha impegnato diversi operatori della Polizia di Stato. Si tratta dell’ottavo intervento che ha riguardato l’azione di prevenzione e di repressione di vari reati e che ha come obiettivo attuare un presidio allargato a diverse zone, sviluppandosi attraverso la contemporanea azione di più posti di controllo, così da realizzare una perimetrazione della città.

Sono state controllate 234 persone e 362 veicoli, tra cui 245 col sistema totalmente automatizzato “Mercurio”, le contestazioni per infrazioni al Codice della strada sono state 19 e, tra esse, 4 hanno interessato veicoli sequestrati perché non coperti da assicurazione RCA; sono state ritirate 3 carte di circolazione e 1 patente di guida.

Questa mattina sono stati schierati 20 equipaggi all’interno dell’area urbana, composti da agenti dei Commissariati cittadini, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della Sezione di Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Frontiera Aeroportuale, dei Cinofili dell’UPGSP e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. A loro si aggiungono le 11 pattuglie disposte nelle città di Adrano, Caltagirone e Acireale con posti di controllo strategici in modo da garantire la massima efficacia. Utilizzato anche un elicottero della Polizia di Stato, che ha consentito il coordinamento delle operazioni dall’alto e di individuare per tempo eventuali situazioni d’emergenza operativa.

Il servizio è stato preordinato in tre distinte fasi che hanno comportato lo spostamento del dispositivo di controllo tra i diversi settori in cui è stato suddiviso lo scenario d’azione: in tal modo, con movimenti sincroni, è stato possibile garantire l’omogeneità della copertura del territorio, senza innescare falle nelle maglie della rete di controllo che, del resto, è stata costantemente vigilata dall’equipaggio dell’elicottero della Polizia di Stato che ha vigilato sull’intera operazione.