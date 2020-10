Elevate 63 sanzioni

Parcheggiatori abusivi e violazioni al codice della strada sotto l’occhio della personale Polizia di Stato di Catania. Solo negli ultimi giorni ne ha sanzionati 14 di posteggiatori. Tra questi figurano, S.F., che è risultato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore emesso nell’agosto scorso, F.G., catanese anch’egli sottoposto alla medesima misura emanata a febbraio scorso e infine, T.V., catanese il quale oltre ad essere stato sanzionato in via amministrativa è stato denunciato in stato di libertà poiché recidivo.

“La Questura – dice in una nota – mirando ad eliminare questo fenomeno dei taglieggiatori da strada, non darà loro tregua, prevendendo soprattutto per i recidivi, l’inasprimento dei provvedimenti”. Risultati importanti arrivano anche dall’attività di contrasto alla violazione del Codice della Strada: da inizio settimana sono quasi mille i veicoli che sono passati sotto la lente dei poliziotti, i quali hanno elevato 63 sanzioni e sottoposto 9 ciclomotori a fermo amministrativo per mancanza di casco protettivo.