La Polizia di Stato di Caltagirone ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito da un’indagine del commissariato locale che ha individuato un edificio disabitato nel centro storico come probabile deposito di droga. Gli agenti, dopo aver osservato l’indagato accedere all’immobile, hanno proceduto al fermo mentre l’uomo si trovava a bordo della propria auto.

Durante la perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti 505 euro in contanti. Successivamente, il controllo è stato esteso all’abitazione del soggetto, dove i poliziotti hanno trovato piccole quantità di hashish e marijuana.

Il ritrovamento di un mazzo di chiavi ha permesso agli inquirenti di entrare nell’edificio disabitato precedentemente monitorato, confermando l’ipotesi investigativa.

All’interno della struttura sono stati recuperati oltre 280 grammi di cocaina, parte dei quali era stata occultata dietro una scrivania. Oltre allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato circa 160 grammi di sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, tra cui un taglierino e diverse buste per il sottovuoto.

L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Caltagirone. In seguito all’udienza, il gip di Caltagirone ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Le indagini coordinate dalla procura proseguono per definire i dettagli della rete di distribuzione.