Sono 27 le persone arrestate per la maggior parte trasferite in carcere, una ai domiciliari e tre in istituti minorili nell’ambito dell’operazione Bivio con la quale i carabinieri hanno sgominato il fortino della droga nel catanese. Ecco i loro nomi

Maurizio Bafumi 24 anni (trasferito nel carcere Noto);

Mario Scuderi 59 anni (trasferito nel carcere Augusta)

Simone Consolo 25 anni (trasferito nel carcere Caltagirone)

Orazio Vicino 20 anni (trasferito nel carcere CT Bicocca)

Giuseppe Allegra, 39 anni (carcere CT Bicocca)

Giovanni Germanà 24 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Alfio Rapisarda 60 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Gaetano Silvestro Musumeci 50 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Salvatore Giuliano Consolo 22 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Gaspare Ranno 48 anni ( arresti domiciliari)

Antonino Mirko Guglielmo 26 anni (carcere CT Bicocca)

Prospero Salvatore Raccuia 22 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Vito Vinciguerra 26 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Vincenzo Zuccarello 25 anni (arresti domiciliari)

Giovanni Antonino Bellamacina 23 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Giacomo Biondo 36 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Davide Breve 44 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Angelo Fuselli 34 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Angelo Lucio Pescatore 36 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Giuseppe Mardhi 27 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Giuseppe Minutola 22 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Giuseppe Napoli 38 anni (carcere CT Piazza Lanza)

Luigi Roberto Scuderi 20 anni (arresti domiciliari)

Salvatore Sicali 46 anni (carcere CT Piazza Lanza)

F.E. 18 anni (Istitutpo minorile CT Bicocca)

F.S. 18 anni (Istituto minorile CT Bicocca)

M.J. 17 anni (Istituto minorile CT Bicocca)