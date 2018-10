la presentazione il 22 ottobre

“Il Massimo della Musica” è lo slogan che il Teatro Bellini di Catania ha adottato per lanciare in un’unica campagna abbonamenti sia la la stagione di opere e balletti, sia la stagione sinfonica e di musica da camera, dal momento che anche quest’ultima d’ora in poi si svolgerà da gennaio a dicembre, seguendo l’anno solare.

Entrambi i cartelloni verranno presentati al pubblico e alla stampa lunedì 22 ottobre alle 11.30 nel foyer del Teatro. Un appuntamento dunque doppiamente atteso, al quale interverranno il Sindaco Salvo Pogliese, nella veste di Presidente del Teatro, Sandro Pappalardo, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; il Sovrintendente del Bellini Roberto Grossi, il Direttore artistico Francesco Nicolosi, il commissario regionale ad acta Pietro Di Miceli.

La programmazione, che punta su famosi protagonisti del teatro musicale e del concertismo internazionale, si annuncia ricca di proposte e novità, con agevolazioni per i giovani, le famiglie e gli over 65.

La presentazione sarà anche il momento per riassumere l’ampio impegno produttivo del Teatro Massimo Bellini, che al cartellone operistico e sinfonico affianca il pacchetto natalizio, l’attività estiva e una serie di eventi straordinari, nonché gli spettacoli al Teatro Sangiorgi. Un impegno e un’offerta costanti, 12 mesi l’anno al servizio della città e dei cittadini.