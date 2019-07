Il percorso espositivo è suddiviso in cinque aree tematiche

Dal 28 luglio al 24 novembre i prestigiosi saloni del Palazzo Valle di Catania ospiteranno “Leonardo Da Vinci – I volti di un genio”. Si tratta di una mostra che prevede installazioni audiovisive, ricostruzioni realistiche, applicazioni di realtà mista e aumentata, repliche dei manoscritti di Leonardo e sorprendenti applicazioni tecnologiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del genio.

“Leonardo Da Vinci – I volti di un genio” è un progetto di Christian Gálvez, prodotto da Sicilia Musei, Italia Museo, Iniciativas Y Exposiciones, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia Madrid e la collaborazione di Leonardo DNA Project. “La storia di Leonardo – scrive il curatore del progetto Christian Gálvez – è in realtà un’odissea, la tragedia di un uomo stanco di dipingere, famoso in Italia per non aver terminato le commissioni e respinto per il suo temperamento critico e investigativo. Una personalità complessa, una figura che non si inchina a nessun dogma e, allo stesso tempo, capace di andare contro i propri ideali in cerca di gratitudine e riconoscimento che non è mai arrivato”.

Il percorso espositivo è suddiviso in cinque aree tematiche: Il Rinascimento di Leonardo, un’eredita universale, Francesco Melzi, l’ultima cena, lo specchio dell’anima, Leonardo da Vinci: faccia a faccia. La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 22.