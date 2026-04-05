Grande partecipazione all’assemblea azzurra di Forza Italia a Catania, promossa dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone e svoltasi questa mattina all’Hotel Nettuno. Presenti i dirigenti azzurri, amministratori locali e sindaci, con il saluto del sindaco di Catania Enrico Trantino.

I candidati del catanese

Nel corso dell’incontro, Falcone ha presentato ufficialmente i candidati a sindaco sostenuti da Forza Italia nella prossima tornata amministrativa nel Catanese: il deputato nazionale Giuseppe Castiglione a Bronte e Cettina Foti a Randazzo. L’assemblea è stata inoltre l’occasione per annunciare una nuova adesione al progetto azzurro: quella del consigliere comunale di Belpasso Mario Pulvirenti, che entra in Forza Italia rafforzando ulteriormente la presenza del partito sul territorio.

“È stata una giornata importante – ha detto Marco Falcone – che conferma la vitalità di Forza Italia a Catania. Siamo pronti ad affrontare le sfide amministrative con una squadra credibile, radicata e capace di interpretare davvero le esigenze dei cittadini”.

L’intervento sui temi interni al partito

Nel suo intervento Falcone, vice capo delegazione FI a Bruxelles, si è soffermato sulle prospettive del partito a livello regionale e nazionale: “Abbiamo chiesto un cambio di passo al presidente Renato Schifani per aiutarlo a portare a compimento nel migliore dei modi la legislatura. Non è lesa maestà, bensì un invito all’ascolto di tutti e soprattutto dei cittadini. Serve un governo politico di alto profilo, che tenga conto di tutta la classe dirigente di Forza Italia in Sicilia, e non soltanto di una corrente. Un governo capace di affrontare con fattività le sfide su sanità, infrastrutture e ambiente. Non siamo contro nessuno, ma chiediamo una svolta all’insegna della partecipazione, per aiutare il centrodestra e Forza Italia a presentarsi al giudizio degli elettori con credibilità e risultati”.

Serve riorganizzazione del partito

Ampio spazio anche al tema della riorganizzazione interna del partito: “Siamo pronti ai congressi regionali con una proposta politica centrata sulle priorità dei siciliani. Allo stesso tempo – ha aggiunto l’eurodeputato Falcone – comprendiamo le ragioni di un eventuale commissariamento che la leadership nazionale potrebbe attuare, con l’obiettivo di dare unità al partito e ristabilire equilibrio e autorevolezza nella guida di Forza Italia in Sicilia”.