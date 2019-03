Un incendio è divampato nel vano scala alle spalle del reparto di Fisiatria al primo piano dell’ospedale di Acireale è stato domato da personale del nosocomio che è intervenuto immediatamente spegnendo il fuoco. Del fumo ha invaso il vano scala e ha creato qualche momentaneo disagio.

I servizi non hanno subito interruzioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno effettuato le opportune verifiche e la messa in sicurezza della zona. Personale dell’Ufficio tecnico aziendale sta eseguendo ulteriori accertamenti per appurare le cause del rogo e provvedere al ripristino delle parti danneggiate. Le procedure antincendio, spiega l’Asp di Catania in una nota, sono state coordinate dal direttore medico del presidio, Alfio Cristaudo, che ha prioritariamente disposto il controllo della qualità e del filtraggio dell’aria.