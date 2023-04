Sei chili di droga a casa, arrestata coppia di fidanzati

18/04/2023

In casa con un’enorme quantità di droga e tanti soldi in contanti, una coppia di fidanzati nel Catanese finisce in manette. Si tratta di un extracomunitario di 26 anni e un’italiana di 31, arrestati a Pedara dai carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella loro abitazione, militari dell’Arma hanno trovato, complessivamente, circa 6 chilogrammi di marijuana.

Nel dettaglio

In particolare a far parte dello stupefacente c’erano anche 102 dosi già confezionate, 300 bustine di plastica con la chiusura ermetica e due bilancini di precisione. Il materiale è stato sequestrato assieme a 3.700 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. L’autorità giudiziaria di Catania ha successivamente convalidato l’arresto dei fidanzati per spaccio di droga, disponendo il carcere per l’uomo e i domiciliari per la donna.

Altra coppia arrestata nel Catanese

Nello scorso mese di gennaio sempre nel Catanese un’altra coppia di fidanzati fu arrestata. I due avevano installato delle telecamere che tenevano sotto controllo il quartier generale dello spaccio. Ma proprio quella presenza sospetta di occhi elettronici verso un casolare ha finito per insospettire i carabinieri. Intuito che si è rivelato vincente: in questo modo scoperta una piantagione indoor e oltre 5 chili di droga pronti per essere venduti sul mercato.

Arresto in flagranza

L’operazione dei carabinieri della radiomobile del nucleo operativo della compagnia di Randazzo nel territorio di Linguaglossa. Supportati dai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale e dai cacciatori di “Sicilia”. L’arresto è scattato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno smascherato una coppia di fidanzati conviventi della cittadina del Catanese, entrambi 25enni disoccupati. L’uomo risultava incensurato mentre la donna aveva precedenti di polizia. I militari dell’Arma hanno bloccato i due mentre stavano lasciando, a bordo di un’autovettura, la propria abitazione in località “Terre Morte”. Scovato un consistente quantitativo di varie sostanze stupefacenti, superiore ai 5 chili e mezzo. In particolare trovati 4,9 chili di marijuana, 140 grammi di cocaina, altri 76,35 di eroina e 411,3 grammi di hashish.